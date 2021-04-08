Столичный опыт в регионы: в Москве стартовал семинар по школьному питанию

В Москве на базе Академии Минпросвещения РФ стартовал Всероссийский семинар-совещание по обеспечению качества и безопасности школьного питания. В рамках мероприятия планируется рассмотреть актуальные вопросы, связанные с питанием российских школьников, а также создать рабочие группы по подготовке нормативных документов.

Совещание открыл министр просвещения Сергей Кравцов. В рамках мероприятия с докладами выступят представители ведомств, имеющих непосредственное отношение к организации питания в школах страны. На совещании обсудят следующие темы: качество и безопасность продуктов, создание горячей линии по организации питания, формирование Межведомственного координационного совета по обеспечению и надзору в данной сфере. Также панируется поднять тему минимальной цены контракта на поставку продуктов в учебные заведения, которая не должна влиять на безопасность и качество еды школьников.

Инициативу семинара выдвинул заместитель министра просвещения Сергей Глушко после многочисленных случаев отравления в раде регионов страны. Стало очевидно, что система социального питания нуждается в серьёзном пересмотре.

Кроме того, на семинаре обсудят возможные законодательные нововведения в области санитарии и создание региональных стандартов питания в учебных заведениях.

Красноярский делегат расскажет о мерах, принятых после серии крупных отравлений городских школах. Для оперативного обнаружения и решения подобных проблем участники семинара намерены разработать особый порядок взаимодействия.

В пятницу организаторы соцпитания в столичных школах и детсадах покажут региональным делегатам производственно-логистические комплексы и поделятся опытом.

Итогом совещания может стать появление рабочей группы при Минпромторге или Роспотребнадзоре для аудита и выяснения, насколько велика необходимость переоснащения до сентября следующего года.

В семинаре, возможно, примут участие депутаты Госдумы, сенаторы Совета Федерации и представители президентской администрации.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.04.21

«Это не просто тупиковая линия, а тупая»: Лавров разнес политику США в отношении России. / Вмешаться нельзя признать. Обострение в Донбассе: что делать России?. / В России ухудшилось отношение к мигрантам. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»