Придется немного потерпеть: синоптики определили, когда в Москву придет теплая и солнечная погода

В ближайшие дни в московском регионе ожидается потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, после сегодняшнего снегопада уже в пятницу, 9 апреля, погода начнет налаживаться, а в начале следующей недели температура воздуха поднимется до 17-21°.

В пятницу, 9 апреля, ночью местами еще будут возможны небольшие осадки. В Москве 0…2°, по области -3…2°. Днем ожидается переменная облачность, без осадков в столице 9…11°, в Подмосковье 6…11° при юго-западном ветре 7-12 метров в секунду.

В субботу, 10 апреля, тоже прогнозируется без осадков. Ночью в Москве -2...0°, в центре города 1...3°, по области -5...0°. Днем в столице 12...14°, по области 10...15°.

В воскресенье, 11 апреля, также без осадков. Ночью в Москве 1...3°, по области -2...3°. днем потеплеет до 17-18°.

Начало следующей недели будет еще теплее, но местами пройдут небольшие кратковременные дожди, будет отмечаться несильный переменный ветер. В понедельник, 12 апреля, ночью 0...5°, днем 12...17°. Во вторник, 13 апреля, ночью 4...9°, днем 16...21°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.04.21

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