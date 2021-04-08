Жители Красноармейска направили обращение в прокуратуру с просьбой проверить работу комбината школьного питания «Вектор»

Ещё в феврале в школе №1 Красноармейска Московской области произошло массовое отравление детей. С тех пор родители безуспешно пытаются добиться ответов от городских чиновников и выяснить обстоятельства произошедшего. Чтобы разобраться в случившемся, они направили коллективное обращение в прокуратуру Московской области с просьбой проверить законность действий чиновников Красноармейска.

В конце 2020 года комитетом по конкурентной политике Московской области был проведён тендер на обслуживание всех городских школ. Заявки на участие подали комбинаты «Вектор» и «ПродФутСервис». Последний одержал уверенную победу и передал обслуживание школы №1 малому предприятию «Полар». Подобные субподряды являются обязательным требованием к участникам, как способ поддержки малого бизнеса.

Однако «Полар» успел отработать в Красноармейске менее месяца, когда в городе произошла вспышка ротавирусной инфекции среди детей. И хотя надзорные органы не нашли никакой связи между заболеванием и работой комбината, администрация расторгла контракт с «Полар» и сразу заключила договора с «Вектором». Через два дня после смены поставщиков в школе №1 произошло отравление детей, но на этот раз чиновники заняли сторону оператора питания и не стали ни разрывать контракт, ни проводить дополнительные проверки.

Более того, все попытки родителей самостоятельно осмотреть школьную столовую пресекались, даже несмотря на наличие всех необходимых медсправок. Наиболее настойчивым родителям вскоре начали поступать угрозы от чиновников. Теперь местные жители просят прокуратуру Подмосковья разобраться в ситуации и дать ответы на наиболее острые вопросы.

Так, в обращении указано, что глава городского округа Александр Фёдоров отказывается общаться с родителями пострадавших школьников, главный санитарный врач Красноармейска Наталья Сенина и вовсе пытается переложить ответственность за случившееся в феврале отравление на детей и их родителей. Сенина также отказывается опубликовать итоги экспертизы, проведённой ФМБА после отравления детей.

В обращении особо подчёркивается, что администрация Красноармейска может быть заинтересована в заключении контрактов именно с «Вектором». По мнению родителей, «Вектор» связан с комбинатом «КП «Экопродукт», который ранее обслуживал школы города, он должен был стать своеобразным преемником. Родители школьников связывают «Вектор» с экс-мэром, а ныне главой Совета депутатов Электростали Владимиром Пекаревым и считают, что именно в его пользу может действовать глава Красноармейска Александр Фёдоров.

В связи с перечисленными фактами и доводами жители Красноармейска просят прокуратуру проверить сложившуюся со школьным питанием ситуацию на предмет коррупционной составляющей. О том, как будут развиваться события, станет известно после прокурорского ответа.

Отметим, что сегодня прошёл Всероссийский семинар-совещание по вопросам обеспечения и безопасности питания обучающихся, в рамках которого представитель Роспотребнадзора Ирина Шевкун рассказала, что за текущий учебный год ведомство выявило нарушения в 24 тысячах школ России, а порядка 70% поставщиков нарушают санитарные нормы. При этом Шевкун отметила, что положительной тенденции пока не наблюдается.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 08.04.21

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