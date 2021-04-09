«Поломки могут быть регулярными»: «суверенный» Рунет начал работу со сбоев

Федеральные и региональные операторы связи пожаловались на сбои из-за работы оборудования Роскомнадзора, запущенного для исполнения закона о «суверенном» Рунете. При этом, как пишет «Коммерсант», ведомство запрещает изменять параметры работы своих систем под угрозой штрафов размером до 1 млн рублей.

По данным источников издания, в марте все операторы «большой четверки» испытывали трудности из-за системы для маршрутизации и фильтрации интернет-трафика DPI (Deep Packet Inspection), за установку и эксплуатацию оборудования отвечает Роскомнадзор. Речь, в частности, идет о сбое в работе социальной сети Facebook и принадлежащих ее Instagram и WhatsApp 19 марта. Пользователи сервисов жаловались на их недоступность на портале Downdetector.

Издание также напомнило, что неполадки были на сайтах органов власти, в том числе, Кремля и правительства, а также в работе сервисов «Яндекса», Google, МТС, Qiwi, «Почты России» и других компаний. В МТС, «МегаФоне», Tele2, «Ростелекоме» и «Вымпелкоме» отказались от официальных комментариев.

По оценкам экспертов, Централизованная система управления трафиком, которую внедрил Роскомнадзор, представляет большую опасность. Как считает президент ассоциации операторов кабельного телевидения «Макател» Алексей Амелькин, такие поломки могут быть регулярными. «Любая ошибка персонала может привести к сбою интернета по всей стране»», – опасается он.

Закон о «суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября 2019 года.

Как сообщал «Новый День» 10 марта в России произошел масштабный сбой в работе сайтов государственных органов власти. Около полудня перестали открываться сайты Кремля, правительства, Госдумы, Совета Федерации, Совбеза РФ, Минцифры, Минэкономики, Минпромторга, Роскомнадзора, СК РФ и ряда других госструктур. Кроме того, произошел сбой в работе одного из крупнейших провайдеров в России «Ростелекома». Российские пользователи также жаловались на сбои Google, YouTube, «Яндекса» и МТС. Проблемы с доступом к этим ресурсам начались после того, как Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Твиттера в Рунете из-за систематического неисполнения компанией требований по удалению контента, запрещенного в России.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 09.04.21

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