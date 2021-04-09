«Открытая Россия» составляет «расстрельные» списки лояльных власти бизнесменов

Сотрудники нежелательной в РФ организации «Открытая Россия» с целью «морального давления» готовят «расстрельный» черный список, куда внесут компании, поддерживающие действующую власть. Движение «Гражданское общество» также планирует создать карту «белого» бизнеса, то есть тех компаний, которые имеют «правильную» гражданскую позицию.

Директор «Открытой России» Андрей Пивоваров рассказал Daily Storm, что идея проекта «Пособники» появилась давно. С его слов, многие представители бизнеса в «погоне за расположением власти» отказывали в предоставлении услуг оппозиционерам или же подавали в суды.

Пивоваров привел пример, когда обратился в копировальный центр, администратор которого отказался печатать оппозиционные баннеры и плакаты перед протестными митингами. Он подчеркнул, что решение об отказе в оказании услуг принял менеджер организации. Пивоваров также напомнил о московских ресторане «Армения» и кафе «Мандариновая утка», которые подавали в суд на оппозиционеров за упущенную выгоду, поскольку протесты проходили рядом с этими зданиями.

Будущий сайт «Пособники» не похож на украинский «Миротворец», считает Пивоваров, но при этом назвал портал способом «морального давления». На данный момент ведется сбор наименований «провластного» бизнеса. При этом в «ОР» создавать список «белого» бизнеса не собираются, поскольку считают это «опасным» для граждан. Формированием этого реестра займется движение «Гражданское общество».

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 09.04.21

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