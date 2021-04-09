Приставы наложат арест на имущество юриста ФБК Любови Соболь

Брачный договор между юристом ФБК («Фонд борьбы с коррупцией», признан иноагентом) Любовью Соболь и ее мужем Сергеем Моховым признан недействительным. Такой вердикт вынес 9 апреля Симоновский районный суд, удовлетворив исковое заявление предпринимателя Евгения Пригожина.

О судебном решении в пользу истца сообщила пресс-служба компании «Конкорд». Также в «Конкорде» напомнили предысторию данного дела. После вердикта Арбитражного суда Москвы (решение вынесено 28 октября 2019 года) о взыскании с Алексея Навального и Любови Соболь и ФБК по 29,2 миллиона рублей, юрист фонда-иноагента поспешила переписать свое имущество на супруга Сергея Мохова в надежде, что подобный шаг позволит ей уклониться от выплаты долга и избежать ответственности. Соболь по брачному контракту переоформила на Мохова практически все личные вещи, вплоть до ювелирных украшений, дорогой одежды, аксессуаров и даже мебели.

После вердикта Симоновского районного суда переписанное на мужа имущество Соболь вновь приобретает статус совместно нажитого. На основании этого решения судебные приставы могут арестовать имущество юриста ФБК в счет долга.

Ранее СМИ сообщали о том, что Соболь и Мохов не являются на судебные заседания по исковому заявлению предпринимателя Пригожина. В частности, ответчики уклонились от участия в заседании от 18 февраля 2021 года.

Москва, Екатерина Попова

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