Российский сенатор не верит в войну с Украиной: но провокации будут

Российский сенатор Алексей Пушков считает войну между Россией и Украиной в Донбассе маловероятной. По его словам, со стороны Киева возможны только провокации.

«Маловероятно, что Украина начнет войну с Россией – последствия понятны даже Киеву. А вот провоцировать Россию обстрелами и другими видами военной активности Киев будет. Провокация – лучший «друг»: украинских властей и их главный инструмент военного сближения с Западом», – пояснил сенатор в своем телеграм-канале.

Как сообщал «Новый День», с начала марта Киев стягивает в Донбасс сотни единиц бронетехники и десятки тысяч военнослужащих. Многие эксперты оценивают нынешнюю ситуацию в регионе как критическую с перспективой возобновления реальных боев с перспективой ядерного удара.

Комментируя ситуацию в Донбассе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что Россия примет меры по защите своих граждан в случае возобновления войны на территории Луганской и Донецкой народных республик и угрозы массовых жертв среди мирного населения. По его словам, сейчас на линии разграничения в Донбассе складывается «чрезвычайно нестабильная ситуация».

Ранее Песков заявлял, что президент РФ Владимир Путин лично следит за обстановкой в Донбассе и готов обеспечить безопасность российских граждан в народных республиках.

На сегодняшний день, по разным данным, в ЛДНР проживает от 250 тысяч до 600 тысяч обладателей паспортов РФ.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.04.21

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