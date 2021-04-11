Глава СОМБ обратился в МИД РФ по поводу отчета ООН о российских инструкторах в ЦАР

Генеральный директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов в открытом письме обратился к заместителю министра иностранных дел России Сергею Вершинину по поводу фейков в отчетах экспертов ООН о российских инструкторах в Центральноафриканской Республике.

Эксперты Совета ООН по правам человека (СПЧ) используют неподтвержденную информацию из недостоверных источников для составления отчетов по ситуации в ЦАР и деятельности российских инструкторов. Так глава СОМБ отреагировал на публикацию заявления независимых экспертов СПЧ, в котором российских инструкторов необоснованно обвинили в нарушении прав человека на территории ЦАР.

Александр Иванов подчеркнул, что российские специалисты занимаются подготовкой и обучением армии республики (FACA) по Соглашению о военно-техническом сотрудничестве между РФ и ЦАР от 21 августа 2018 года. Инструкторы придерживаются выполнения целей и задач, согласованных с Советом Безопасности ООН и не участвуют в боевых действиях.

Озвученные претензии СПЧ основаны на данных из интернет-источников Corbeau News и Le Tsunami, получающих финансирование из Франции. Указанные СМИ были заблокированы на территории ЦАР за многочисленные публикации ложной информации.

СОМБ обеспокоено тиражированием фейков из заявлений экспертов международной организации, которые наносят ущерб авторитету российских инструкторов, находящихся в ЦАР с официальной миссией.

Составляя недостоверные отчеты, СПЧ не обращает внимание на серьезные нарушения прав человека и международных законов со стороны вооруженных бандформирований, действующих на территории африканской страны. Правоохранители ЦАР сообщают о случаях казней, похищений, а также нападений на гражданские учреждения и гуманитарные миссии.

В письме генеральный директор СОМБ просит МИД РФ обратить внимание СПЧ на работу своих экспертов. Специалистам следует уделять больше внимания проверке получаемой информации, чтобы избежать распространения непроверенных данных в будущем.

Ранее советник президента ЦАР по вопросам нацбезопасности Валерий Захаров высказался по поводу заявления главы многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкера Ндиай для французской прессы.

Он отметил, что Ндиай в ходе визита в Москву не поднимал вопрос о возможном расследовании деятельности российских инструкторов в ЦАР, но журналистам он заявил, что РФ якобы готова провести необходимую работу по этому вопросу. Валерий Захаров указал на ложные и не соответствующие действительности заявления главы МИНУСКА.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.04.21

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