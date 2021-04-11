«Опасно? Конечно!» Кремль исключил войну РФ и Украины

Кремль не рассматривает сценарий, при котором возможна война России и Украины, несмотря на жесткие заявления, которые в последнее время делает Москва. «Конечно, никто не собирается двигаться к войне и вообще никто не приемлет возможность такой войны», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва предпринимает усилия для обеспечения своей безопасности. «Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем», – сказал Песков (здесь и далее – цитата по «Интерфаксу»), комментируя обвинения западных стран о переброске Вооруженных сил России к границе с Донбассом.

Песков подчеркнул, что «также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине». «Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны», – сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, действительно ли в ходе недавнего разговора с президентом РФ канцлер ФРГ Ангела Меркель «потребовала свернуть российское военное усиление в районе восточной Украины», Песков пояснил, что лидер Германии действительно высказывала обеспокоенность. «Меркель действительно сказала, что нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ. Да, она это сказала. И такая обеспокоенность была выражена», – сказал он, подчеркнув, что «на это последовали соответствующие разъяснения главы государства».

«Как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории – это наше личное дело, наше внутреннее дело. И это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Россия никогда ни для кого не представляла угрозу», – заявил пресс-секретарь главы российского государства.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.04.21

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