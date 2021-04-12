Лидер «Коммунистов России» заявил, что Зюганов лоббирует коррупционеров

Верхушка КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым усложняет борьбу с коррупцией в России. Такое заявление сделал председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. По его словам, «Зюганов пытается строить из себя оппозиционера, хотя на деле он входит в когорту властвующих миллиардеров».

«Коррупция началась в 90-е годы и была порождена сращиванием олигархов с государственным аппаратом. Все это время Компартия Коммунисты России неустанно разоблачала факты коррупции среди отдельных чиновников в регионах и депутатов от партии власти, но эти наши усилия торпедируются зюгановской верхушкой из старой компартии; уверен, что рядовые члены КПРФ не имеют к этому отношения, но Зюганов и его окружение то и дело ставят на важные должности людей, подозреваемых в склонности к коррупции. Естественно, это усложняет нам, настоящим коммунистам, борьбу со Спрутом коррупции», – подчеркнул Сурайкин, заявление которого цитирует пресс-служба «Коммунистов России».

Политик обратил внимание, что накануне стало известно «о громких и позорных коррупционных скандалах в окружении губернатора Орловской области Клычкова», назначение которого в Кремле лоббировал лично Зюганов. Ранее в поле зрения общественности попали «неприглядные дела экс-губернатора Иркутской области Левченко, а также его сына, уличенного в преступлениях».

«Ущерб в сотни миллионов рублей – это не только подлый удар по населению, по национальной экономике. Это еще и торпедирование усилий нашей партии и других левых сил по борьбе с коррупцией в госорганах, поскольку Зюганов пытается строить из себя оппозиционера, хотя на деле он входит в когорту властвующих миллиардеров», – заключил Сурайкин.

Напомним, в конце минувшей недели стало известно, что в Орловской области начальница управления обеспечения деятельности подведомственных учреждений департамента здравоохранения Альбина Королева была арестована. Поводом для этого стало то, что с января по март 2021 года маленькие орловчане не получали льготные лекарства и питание, хотя деньги в полном объеме были выделены из ведерального бюджета.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 12.04.21

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