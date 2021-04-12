В Москву пришло тепло: синоптики прогнозируют аномально высокую температуру воздуха

В ближайшие в московском регионе ожидается аномально теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, во вторник и среду в столице значения средней суточной температуры превысят климатическую норму на 8-9°.

Синоптики обращают внимание, что ночи станут теплее, температура не будет опускаться ниже 5…10°. Днем термометры покажут в Москве 21…23°, по области 18…23°. Значения существующих абсолютных максимумов дневной температуры для 13 апреля 20,4° (2008 год) и 20,8° (1962 год).

Теплой ожидается также ночь на четверг, 15 апреля. Днем и воздух прогреется до 16…21°, но в погоде начнут проявляться перемены. «Распространение теплого воздуха будет остановлено холодным атмосферным фронтом северного циклона. В его зоне днем в четверг и в пятницу местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в пятницу, 16 апреля, будет 13…18°», – говорится в сообщении.

В субботу, 17 апреля, северо-восточный ветер в новом антициклоне еще немного понизит температуру: ночью до 2…7°, днем будет 12…17°, но осадков не ожидается. Как отмечают метеорологи, даже такая погода будет немного более теплой, чем в среднем по многолетним наблюдениям.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.04.21

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