«Космическая задача»: Дмитрий Певцов считает важным обеспечить доступ к техническому творчеству каждому ребенку

60-летие полета Юрия Гагарина сегодня празднуют в каждом городе России. Это хороший повод не только вспомнить о победах нашей страны и российской науки, но и подумать о том, как учесть уроки истории, чтобы развиваться и побеждать сегодня. Первый полет в космос состоялся через всего 15 лет после окончания страшной войны и разрухи. Что изменилось в России в научной составляющей за последние 15 лет? Разве что неумолимая мода на гаджеты захватила всех без исключения, а дети мечтают стать совсем не космонавтами, а блогерами.

Роль науки в развитии человечества неоспорима. Тему доступности технического творчества поднял в своем инстаграме Народный артист России Дмитрий Певцов, назвавший День космонавтики праздником мечты и науки. Как выяснилось, он и сам чуть не отправился в космос в начале 2000-х, приняв участие в проекте съемок кино на настоящей космической станции: «Прекрасная идея была снимать артистов на настоящей космической станции. Мы прошли медицинский контроль, начался отбор. Полететь в космос тогда не получилось, но мечта об этом всегда со мной».

– Исполнить мечту помогает наука, – считает Дмитрий Певцов, – она движет человечество вперед. И наши русские ученые – впереди многих! Благодаря им мы не только в космос полетели первыми, но и первыми справляемся с пандемией. Я даже немного завидую сейчас тем ребятам, что занимаются наукой с самого детства – какие сейчас технические кружки, приборы, технологии – закачаешься! Недавно с помощью данных с космических снимков международная детская команда открыла новый остров в Арктике. Удивительно, правда? Задавайте вопросы, исследуйте этот мир, грызите гранит науки, удивляйте весь мир! Будьте первыми!

Год науки без технологий невозможен

Напомним, 2021 год объявлен годом науки и технологий. По оценкам экспертов, сейчас в России наблюдается ряд проблем: недостаточный приток молодежи в сферу высоких технологий, низкий средний балл ЕГЭ поступающих на инженерно-технологические направления, мало молодежных технологических стартапов, недостаточно молодых кадров в технологических компаниях, нет общедоступных и справедливых социальных лифтов для технологически-ориентированной молодежи, не все таланты в сфере технологий имеют шанс быть замеченными и поддержанными.

– Развитие науки и обеспечение доступности для детей участия в кружках технического творчества по месту жительства – задача космического масштаба. Именно из таких кружков появлялись Королёвы и другие успешные ученые, выводящие страну на орбиту успеха, – говорит Дмитрий Певцов. – Нам необходимо дать развиться талантам детей, дети растут быстро, а с ними будет расти и российская наука. Нужно создавать новую моду – на науку и технологии, а не на тупое блогерство и умение хайповать.

Кстати, о моде. Создавать ее можно по-разному. С 2015 года в красногорской школе № 18 работает школьный Музей космонавтики. По словам его основательницы Виктории Шалунковой, ребята в рамках этой работы находят себя в различных видах проектной деятельности, раскрывают таланты. Проводятся встречи с космонавтами, дети узнают детали мировой истории и науки.

– Мы создаем новую моду – моду на любовь к космосу и науке. Показываем детям перспективы завтрашнего дня, – отмечает Виктория Шалункова. – Космос требует разнонаправленных умений и продуктов, любая профессия нужна в развитии космоса. детям. Помимо развития научного интереса, мы бросаем вызов интернету живым общением.

Государственные «детские» задачи

Правительство сейчас разрабатывает Стратегию социально-экономического развития России. Она должна определить пути решения задач, поставленных в июльском указе Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». На данный момент в этом документе нет системного проекта по выявлению, развитию и сопровождению талантов в технологической сфере. А ведь от решения этой задачи напрямую зависит успех стратегий «технологического прорыва».

Пока наши школы, к сожалению, приоритетами для себя видят натаскивание детей в рамках ЕГЭ и Всероссийских проверочных работ, ставших ограничивающей клеткой для развития технического творчества и во многом стрессовым фактором для детей.

Директор по стратегическому развитию Кружкового движения НТИ, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко считает важным менять приоритеты.

Наталья Кравченко. Фото: Ирина Абзалова

– Развитие технологий, появление новых отраслей экономики, преодоление технологических барьеров, в том числе одно из выдающихся достижений нашей страны – первый полет человека в космос – неразрывно связано с движением технологических энтузиастов и погружением школьников в кружки. В этом году исполняется 100 лет кружковому движению России, историю которого отсчитывают с момента появления первых массовых планерных кружков. Именно в подобных кружках когда-то начинали свой путь будущие гениальные исследователи, конструктора, ученые Сергей Королёв, Михаил Тихонравов, Юрий Победоносцев и многие другие, – отмечает Наталья Кравченко.

Сегодня задачу подготовки в России будущих «Королёвых» – нового поколения технологических лидеров, инженеров, ученых – решает Кружковое движение НТИ, которое объединяет уже более 300 000 школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Ядром этого движения должны стать выходцы из кружков – энтузиасты, обладающие высоким уровнем профессионализма, способные задумывать и реализовывать проекты, доводить их до результата, создавать новые решения и технологии, направленные на развитие России и всего мира.

Чтобы масштабировать успешные «кружковые» практики и дать возможность каждому технологически ориентированному школьнику раскрыть свои таланты в «космической» и других сферах, президент России Владимир Путин поручил создать сеть кружков по модели Кружкового движения НТИ, которая должна охватить как минимум 30 000 школ. Еще одно поручение главы государства призвано поднять на всероссийский уровень междисциплинарные соревнования школьников, где тема космоса неизменно является одной и самых популярных. Речь идет не просто про массовость кружкового движения и бонусы для талантливых ребят при поступлении в вузы. Качественное выполнение этих поручений совместно с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования позволит запустить общедоступный и справедливый социальный лифт для молодежи, готовой бороться за технологическое будущее нашей страны.

Москва, Светлана Антонова

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