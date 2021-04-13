Российский феодализм: инструмент для разграбления и распила наследства советской цивилизации

Современное российское государство изначально создавалось как инструмент разграбления наследства советской цивилизации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин, выступая накануне на экспертных слушаниях в Госдуме. По его оценке, дальнейшая перспектива при отсутствии преобразований – «компьютерный феодализм».

«Тридцать лет назад российское государство создавалось еще в недрах Советского союза, насколько я могу предположить, это моя гипотеза, как инструмент для разграбления и распила наследства советской цивилизации. Это главная базовая функция этой государственности… В 90-е годы грабили материальный капитал. В начале нулевых, когда власть стабилизировалась после разграбления материального капитала, стали грабить организационный капитал – это была реформа электроэнергетики. Затем стали с монетизацией льгот грабить социальный капитал», – пояснил Делягин, отметив, что новая государственность при этом приспосабливалась к новой реальности, совершая патриотические действия – «обижалась на НАТО, вернула Крым…, но базовый функционал остается прежним».

При этом эксперт считает, что у государства есть средства, чтобы «гарантировать гражданам реальный прожиточный минимум». «В федеральном бюджете валяется без движения денег, которые в 12 раз больше того, что необходимо для этих гарантий», – подчеркнул Делягин.

Как считает экономист, изменить ситуацию могут «буржуазно-демократические преобразования», а «движущей силой» является «национально ориентированная буржуазия». «Академик Сергей Глазьев, многолетний помощник президента Владимира Путина, и Сергей Переслегин, совершенно гениальный философ, не сговариваясь, независимо друг от друга в разных контекстах охарактеризовали сегодняшнее государственное устройство в России как феодализм. Один говорил о блатном, другой говорил о высшей стадии феодализма, и так далее, но суть в принципе одна», – полагает Делягин.

По его оценке, в России в дальнейшем возможен «компьютерный феодализм». «Когда мы говорим о складывании нового мира – это не метафора, это реальность, складывается мир социальных платформ, из мира бирж мы переходим в мир социальных платформ. В мире, где человек будет представлять ценность даже не как источник прибыли, а как источник цифрового следа, на котором учится искусственный интеллект. Его разумность не будет иметь никакой роли, никакого значения, и в этом смысле могильщики образования, оптимизаторы медицины соответствуют этому будущему», – заключил Делягин.

Москва, Мария Соколова

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