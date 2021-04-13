Россию продолжают кормить «суррогатами втридорога»

Россия как социальное государство должна обеспечивать населению, в том числе, качество продуктов питания и их доступность. Такое мнение высказала председатель Объединения потребителей России Наталия Старостина на пресс-конференции в Москве. По ее словам, ситуация с качеством продовольствия в стране вызывает очень много вопросов.

«Конституция вообще-то провозглашает наше государство как социальное. То есть, вся политика государства, все его действия должны быть направлены на обеспечение людей, в том числе качественными продуктами питания по тем ценам, которые они в состоянии потянуть», – пояснила эксперт.

По ее мнению, в условиях, когда продукты производят и продают негосударственные структуры, обеспечить эту роль поможет возрождение потребительской кооперации. «Это объединение производителей, продавцов и тех же потребителей, действия которых направлены не на получение прибыли, а, наоборот, на обеспечение населения качественной продукцией, на повышение культуры торговли и так далее. Им можно развивать свои торговые сети, составлять конкуренцию сетям, которые сейчас у нас есть. Свое развивать, социальное предпринимательство развивать – это когда государство дает какие-то преференции продавцу, а он, в свою очередь, по более низким ценам продает продукт», – уточнила Старостина.

«Кто у нас сегодня провоцирует производителей, даже которые хотели бы может производить качественную продукцию, но торговые сети заставляют их снижать затраты на производство, заменять натуральное сырье на заменители, из-за этого у нас продукция теряет в качестве, а цена – такая же. То есть, как сказал президент, нас кормят суррогатами втридорога», – заключила глава Объединения потребителей России.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 13.04.21

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