Герои «на гражданке»: кому могут быть полезны навыки отставных российских бойцов

Военные эксперты объяснили, в какой сфере деятельности и за счет каких навыков отставные бойцы «ЧВК Вагнера» могут быть полезны после увольнения в «запас».

Российская «ЧВК Вагнера» успешно проявила себя в ряде ключевых операций против радикально настроенных группировок в Сирии и в Донбассе. «Вагнеровцы» прославились тем, что всегда вставали между угнетателями и угнетенными.

Они воевали, в первую очередь, из принципа. Это всегда их выгодно отличало на фоне зарубежных коллег, для которых война – исключительно способ заработка, поэтому они вставали на ту сторону, где больше платят. Корреспондент РИА «Новый День» разобрался, почему же имеющие уникальную квалификацию и тактические навыки граждане периодически остаются без работы после ухода на заслуженный отдых от боевых действий.

Кадровый состав российской ЧВК наполнен уникальными людьми, имеющими за плечами бесценный опыт. Их высокая подготовка и крепкие моральные устои обеспечили успешное проведение ряда ключевых операций за рубежом.

В Донбассе присутствие «ЧВК Вагнера» обеспечило защиту русскоговорящего населения от украинских неонацистов, которые намеревались устроить геноцид.

Российские бойцы принимали участие во многих ключевых операциях против боевиков в Сирии. Специалисты помогли сирийской армии освободить от террористов «Исламского государства» (деятельность организации запрещена в России) Дейр эз-Зор, вернуть контроль над окрестностями Дамаска и дважды освободили от радикалов древний город Пальмира. Простые сирийцы до сих пор вспоминают россиян исключительно как спасителей, которые помогли истребить радикалов.

Почему же «вагнеровцы» часто сталкиваются с проблемами трудоустройства в России после завершения своей карьеры на дальних рубежах и «вывода в запас»?

Во-первых, во многих российских компаниях наблюдаются признаки трудовой дискриминации граждан, чей возраст близится к пенсионному. Эту проблему намерены решать на уровне Правительства РФ, однако работодатели чаще делают выбор в пользу молодых соискателей, оставляя без внимания анкеты опытных и возрастных граждан.

Во-вторых, современные специалисты кадровой службы редко могут оценить по достоинству опыт ведения боевых действий и навыки, полученные в ходе работы «на острие». Им кажется, что их нельзя применить в мирное время.

В-третьих, обостренное чувство справедливости подобных соискателей, их честность и неспособность соглашаться с противоречащими их жизненным принципам задачами пугают современных топ-менеджеров.

Военный эксперт Алексей Суконкин объяснил, в чем преимущество бывших бойцов «ЧВК Вагнера» перед гражданскими специалистами, занимающимися охранной деятельностью.

«Очевидно, что в России и вообще на постсоветском пространстве наблюдается ничем не обоснованное отсутствие внимания к подобным специалистам. Нахожу странным, что бывшие военные инструкторы и специалисты, пусть и «частного профиля», не могут найти себя «на гражданке». Надо понимать, что «ЧВК Вагнера» – это не только наступательный бой, но чаще это именно обеспечение режима безопасности или на территории, или на конкретном объекте. Люди приобретают опыт, который получить «на гражданке» невозможно», – уверен собеседник издания.

В итоге получается, что бывший «вагнеровец» может наладить охранную работу лучше, чем «гражданский» специалист по безопасности. Опыт у российских бойцов колоссальный, и было бы неправильным не использовать эти навыки и знания, отметил Суконкин.

Военный историк Евгений Норин призвал российских работодателей избавиться от предрассудков и внимательнее отнестись к резюме кандидатов, имеющих подобный опыт работы.

«Как человек, знакомый с некоторыми отставными бойцами ЧВК, могу сказать: эти люди не станут относиться к своей работе как бюрократы в конторе. Работа такого контрактника требует самостоятельности, предприимчивости и устойчивости к нервным потрясениям. Можно быть уверенным, что этот человек знает, что такое дисциплина и понимает, что такое ответственность. А уж способности работать в экстремальных условиях ему не занимать. Так что, если требуется решительный, энергичный и толковый работник, отставной «вагнеровец» – это тот, кто вам нужен», – уверен Норин.

Бойцов «ЧВК Вагнера» отличает дисциплина, ответственность, честность и желание учиться. Этому свидетельствует кодекс чести, который ранее попал к журналистам и предположительно принадлежит «ЧВК Вагнера». Первым пунктом в нем говорится о первостепенности защиты интересов России «всегда и везде». Он запрещает мародерство, употребление алкоголя на службе и хвастовство своей деятельностью. Также кодекс призывает чтить память товарищей, павших в бою и не сдаваться в плен противнику.

В «ЧВК Вагнера» годами культивируют качества, которые всегда были присущи доблестным русским бойцам. В горячих точках, где нет времени на раздумье, такие принципы усваиваются быстро и на всю жизнь. Этого же мнения придерживается и Алексей Суконкин.

«Если вспомнить кодекс чести «ЧВК Вагнера», он отлично ложится на реалии мирного времени и работу в охранных, например, предприятиях или в службах безопасности. Если работодатель хочет навести порядок в организации или обеспечить безопасность чего бы то ни было – бывшие сотрудники «ЧВК Вагнера», в сравнении с прочими, являются для этого наилучшим вариантом», – подчеркнул Суконкин.

Очевидно, что выносливость, профессиональные навыки и опыт «вагнеровцев» можно эффективно применить в гражданской сфере труда. Бывший сотрудник «ЧВК Вагнера» имеет все необходимые качества для управления коллективом, поскольку любой из бойцов знает, что такое брать на себя ответственность за жизни других людей.

Поэтому любой охранной организации следует присмотреться внимательнее к подобным кандидатам, которые могут стать не только успешными кризис-менеджерами, но и опорой для руководства, резюмировал военный эксперт.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 13.04.21

Россию продолжают кормить «суррогатами втридорога». / «Москва – не Россия»: Госдума узаконила «особый режим» для столичного ЖКХ. / Собянин отменил бумажные медсправки для школьников и детсадовцев. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»