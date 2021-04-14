Сотрудника ФБК* допросят в связи с уголовным делом по статье «Клевета»

Сегодня, 14 апреля, стало известно, что в публикациях о предпринимателе Евгении Пригожине, напечатанных от имени либерального деятеля Леонида Волкова, есть состав преступления. Такую информацию передает пресс-служба компании «Конкорд», предоставившая постановление о возбуждении уголовного дела.

Напомним, дело №12101450129000158 возбудили по заявлению Пригожина по ч.5 ст.128.1 УК РФ «Клевета».

Оскорбительная и недостоверная информация о бизнесмене появилась в Facebook и Telegram-канале 1 сентября 2020 года от имени Леонида Волкова, но кто её выложил – не установлено. Юристы «Конкорда» подали заявление в ОМВД по Савеловскому району Москвы, в котором указали, что некто от имени Волкова распространяет недостоверные и порочащие репутацию Пригожина сведения, и попросили возбудить уголовное дело. Позднее в материалах обнаружился состав преступления.

В пресс-службе заявили о необходимости допроса Волкова и проведении всех необходимых следственных мероприятий для установления лиц и обстоятельств преступления.

«Судом также вынесено постановление о признании Евгения Викторовича потерпевшим по уголовному делу. Назначена судебно-лингвистическая экспертиза», – говорится в сообщении «Конкорда».

В «Конкорде» пояснили, что продолжат наблюдать за публикациями в Сети сотрудников ФБК* (*организация признана иноагентом в РФ) – Волкова и других сторонников Алексея Навального, в том числе Любови Соболь и Владимира Милова, и при наличии повода юристы компании также готовы подать заявления о возбуждении уголовных дел.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 14.04.21

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