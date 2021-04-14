В Москве установлен новый тепловой рекорд

Сегодня в 15 часов дня температура воздуха в Москве превысила рекордную отметку за последние 70 лет. Как сообщил Гидрометцентр России, столбик термометра достиг в 21,5°.

Синоптики отмечают, что окончательное значение обновлённого абсолютного максимума для 14 апреля будет известно после 21 часа по московскому времени, когда будут сняты показания с максимального термометра.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.04.21

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