Московский регион ожидает дождливое похолодание

В ближайшие дни в московском регионе по-летнему теплая погода заметно изменится. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, ожидается понижение температуры воздуха и дожди, которые местами могут начаться уже сегодня, 15 апреля.

В пятницу, 16 апреля, также возможен местами небольшой дождь. Ночью в Москве 7...9°, по области 4...9°. Днем в Москве 16...18°, по области 13...18° при порывистом ветре до 15 метров в секунду.

В субботу, 17 апреля, ночью местами также ожидается небольшой дождь, в Москве 7...9°, по области 4...9°. Днем по области местами небольшой дождь при температуре в Москве 17...19°, по области 14...19°. Вновь вероятен порывистый ветер до 17 метров в секунду.

В воскресенье, 18 апреля, прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью в Москве 5...7°, по области 2...7°. Днем в Москве 15...17°, по области 12...17°.

В понедельник, 19 апреля, без осадков, ночью 1...6°, днем 10...15°, а во вторник, 20 апреля, вновь ожидается местами небольшой дождь, ночью похолодает до -1...4°, днем прогнозируется лишь 9...14°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.04.21

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