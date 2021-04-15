«Отколоть» Сибирь и Дальний восток: Запад готовит новую атаку на Россию

Запад готовит новую агрессивную атаку на Россию, основной целью которой станет молодежь. Как заявил руководитель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, задача Вашингтона и Брюсселя расшатать внутреннюю ситуацию в РФ и «отколоть» Сибирь и Дальний восток.

В качестве подтверждения своих слов сенатор процитировал опубликованную в начале этой недели статью американского политолога Брайана Тейлора с предложением к администрации президента США «разработать план защиты «Радио Свобода» (СМИ – иноагент в России), дополнительные способы поддержки потока информации из-за пределов РФ для российской молодежи через Интернет, что «может расширить возможности доступа более широкой группе граждан России».

Климов подчеркнул, США и их союзники выделяют значительные средства для вовлечения российской молодежи в протестную среду. «Только по линии признанного нежелательным в России американского Национального фонда в поддержку демократии в 20-м году на гранты российской молодежи выделено порядка 700 тысяч долларов. Эти деньги идут на поддержку политических акций, организацию тренингов для активистов, и создание между ними устойчивых сетевых связей», – пояснил он, выступая сегодня на заседании комиссии Совета Федерации по противодействию вмешательству во внутренние дела РФ.

По данным сенатора, общий же объем финансирования на так называемое сдерживание России со стороны Запада «измеряется миллиардами долларов». «Джо Байден (президент США) недавно попросил Конгресс на 15 миллиардов увеличить смету бюджетов на такого рода темы», – сказал он.

Климов также обратил внимание, что еще одним свидетельством планомерной антироссийской кампании стала новая программа подготовки прозападных молодых лидеров России. «Заключительная часть проекта – ориентация участников на сотрудничество с местными НКО после возвращения в РФ для реализации на практике полученного опыта и вовлечения других граждан в работу соответствующих организаций… Несмотря ни на какие ковиды, они эту работу активно продолжают, в том числе не только онлайн формате», – констатировал он.

Кроме того, сенатор напомнил о мартовском заявлении главы МИД Литвы Габриелюа Ландсбергиса. «Посоветовал ЕС оказывать реальную помощь российской оппозиции и выделять большие стипендии по программе «Эразмус плюс» – заметьте кому – студентам из Хабаровска, Красноярска и Владивостока. Очевидное желание отколоть Дальний Восток и часть Сибири от основной России», – пояснил Климов.

По мнению сенатора, в данном направлении работают и обосновавшиеся за рубежом специализированные фонды. «Зарегистрированный в Германии Фонд имени Немцова собирается провести для молодых российских журналистов очередную летнюю школу по правозащитным акциям и работе со СМИ. По нашим данным, финансовую поддержку мероприятию предположительно оказывает фактически запрещенный к работе в России Европейский фонд за демократию. Вот пожалуйста, один посредник, а дальше уже организация, за связь с которой может последовать уголовная ответственность», – подчеркнул он.

Что касается ответных мер России на такие действия Запада, Климов считает, все движется в правильном направлении. Только вчера Совфед одобрил заключительный из ноябрьского блока законопроектов по предотвращению противоправного вмешательства извне в суверенные дела России, в том числе, деструктивного влияния на молодежь. И уже сегодня появилась информация об их мониторинге. «Венецианская комиссия получила фактически заказ на торпедирование всех наших поправок… Прямо так написано – ноябрьский блок он весь с 10 по 23 ноября. Скоро узнаем, как бы независимое мнение», – заключил сенатор.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 15.04.21

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