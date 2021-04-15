МИД РФ: Страны НАТО своими провокациями нагнетают обстановку вокруг Украины

Страны НАТО своими провокационными действиями нагнетают обстановку вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что Москва продолжает призывать не рассматривать как угрозу плановые маневры Вооруженных сил РФ вблизи границы с Украиной.

«Уже вторую неделю наши дипломаты в Москве и Вене призывают партнеров не искажать действительность, не пытаться интерпретировать плановые российские мероприятия по боевой подготовке, проводимые на российской территории, в качестве проявления агрессивных намерений. Масштабы этих мероприятий не превышают показателей прошлых лет и гораздо скромнее учений Вооруженных сил Украины и стран НАТО, которые проходят как у границ Украины, так и на ее территории», – подчеркнула Захарова на брифинге.

По мнению МИД РФ, США и их союзники по НАТО пытаются прикрыться «пропагандистскими атаками» в адрес России. «По большому счету, тем самым альянс и его страны-члены хотят реабилитировать, обелить повышение интенсивности своих собственных военных мероприятий как на украинской территории, так и вблизи ее», – пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом Захарова привела в пример информацию о полетах стратегических бомбардировщиков США над Черным морем и напомнила, на этот год на Украине запланировано семь маневров под эгидой НАТО. «Существенно участились полеты американских стратегических бомбардировщиков над Черным морем и Украиной с отработкой выхода на рубежи и применения крылатых ракет. Возросла интенсивность воздушной разведки вблизи Крымского полуострова», – констатировала она.

«О чем это говорит? О том, что именно страны НАТО своими провокационными действиями нагнетают обстановку вокруг Украины, которая, кстати, не входит в зону ответственности Альянса. Они подпитывают настроения некоего военного реванша», – заключила официальный представитель МИД РФ.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 15.04.21

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