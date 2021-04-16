Кольцо уголовных дел продолжает сжиматься: в словах Милова и Соболь нашли признаки клеветы о Пригожине

Юристы компании «Конкорд» оценили высказывания соратников Алексея Навального Владимира Милова и Любови Соболь о петербургском предпринимателе Евгении Пригожине. Их заявления проверили на наличие дискредитирующей информации.
В пресс-службе «Конкорда» сообщили, что у юристов есть все основания для подачи заявлений о возбуждении уголовных дел. Они нашли материалы, которые подпадают под статью 128.1 УК РФ «Клевета».
Адвокаты уже приступили к подготовке всех необходимых документов для обращения в суд.
В пресс-службе напомнили, что в конце марта было вынесено постановление о возбуждении в отношении Леонида Волкова уголовного дела о клевете.
На днях суд удовлетворил иск Евгения Пригожина к Владимиру Милову. Согласно постановлению суда, Милов должен выплатить предпринимателю 350 тысяч рублей.
Москва, Екатерина Попова
Москва. Другие новости 16.04.21
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