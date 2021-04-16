«Тактика качелей» и непредсказуемость Кремля: эксперт объяснил «странные» действия США

Противоречивые сигналы американского Белого дома в отношении Москвы во многом связаны с тем, что Вашингтон не знает, что ожидать от России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, ситуация будет накаляться по мере приближении выборов в Госдуму.

«С точки зрения американского президента, противоречий в их политике нет. Потому что, с одной стороны, президент заявляет, что он хочется встретиться, наладить отношения. Это понятно. А с другой – он выполняет американское законодательство, которое наказывает Россию за якобы совершенные действия. Они не доказаны, но для американского истеблишмента то, что Россия вмешивалась, что-то сделала, что она ведет или может вести деятельность по подрыву киберпространства – это практически аксиома», – сказал он.

Сидоров пояснил, что тактика «качелей» – громкие антироссийские заявления Вашингтона и одновременно попытки наладить диалог с Москвой по некоторым темам – создают комфортную среду по взаимодействию для Штатов. Однако показывают и некоторую обеспокоенность новой линией Москвы.

«Главный вопрос, чтобы российское руководство не сделало сложного шага, который бы поставил США в затруднительное положение. В этом была главная идея звонка (Джо Байдена Владимиру Путину), который был. Проблема – мы не считаем их политику предсказуемой, но и они не считают нашу политику предсказуемой. Они ее не могут просчитать. По их логике, Россия не должна была посадить Алексея Навального в тюрьму по его возвращению», – отметил он.

«Ситуация будет накаляться по мере приближении наших думских выборов. В 2019 году была проведена явная репетиция того, что может происходить этим летом. Скорее всего, это подвинет российские власти на ужесточение внутреннего и внешнего, что мы и наблюдаем сейчас», – подчеркнул Сидоров.

Эксперт уточнил, что до этого года в США была иллюзия управляемости процессов. «Мы стали действовать не по той схеме, по которой мы работали с 2014 года. Мы все время отступали. Эти ассиметричные ответы переходили в область смешного: они у нас – здание посольство, а мы у них – парковки. А сейчас непонятно, не решится ли российское руководство при любой провокации на действия? Вдруг двинем на Украину? И что? Украинская армия будет героически сопротивляться? Я в этом сомневаюсь. Ну, может, посопротивляется дня два. А дальше что? США теряют лицо – они слишком сильно «прозаложились» на Украине», – считает он.

При этом Сидоров подчеркнул, что США создают в Евразии «периметр безопасности». «Для США сейчас очень важны такие качели. У них есть план создания периметра безопасности. Они его почти достроили. Он включает нас, Иран, Китай. Вот сейчас они из Афганистана уберут свои силы, и можно будет окружить все евразийское пространство и оказывать на него серьёзневшее давление. Это – повторение того, что было в эпоху холодной войны. К тому же, американские аналитики уверены, что Россия и Китай в одной банке жить не смогут, как не смогли в 50-60 годы», – заключил Сидоров.

Напомним, накануне Байден заявил, что США в отношениях с Россией готовы «конструктивно продвигаться» к «обдуманному диалогу» и «дипломатическому процессу», целью которых является «стабильные предсказуемые отношения» с Москвой. При этом не обошлось без угроз: Байден пообещал принять «новые меры реагирования» в случае «вмешательства» России в американскую демократию.

При этом днем ранее он назвал деятельность России «вредоносной», которая «представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов». «Я объявляю чрезвычайное положение для устранения этой угрозы», – заявил Байден.

Еще раньше на этой неделе Байден инициировал телефонный разговор с Путиным и предложил ему встретиться в ближайшее время в «третьей стране» для обсуждения полного спектра вопросов в отношениях России и США.

Москва, Александра Быстрицкая

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