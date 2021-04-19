Дмитрий Мазепин увяз в долгах и катастрофах

Одна из крупнейших химических компаний России – «Уралхим» Дмитрия Мазепина – обнародовала неутешительную статистику, согласно которой ее общая задолженность вплотную приблизилась к астрономическим половине триллиона рублей. Это не единственная проблема бизнесмена: техногенные аварии на другом его предприятии – «Уралкалии» – привели к провалам грунта и необходимости экстренного переселения жителей. Но господин Мазепин не спешит решать накопившиеся проблемы – он тратит деньги на «Формулу 1», где в одной из команд выступает его сына.

Если еще в 2019 году «Уралхим» сообщал о 39 млрд рублей прибыли, то в 2020 компания вернулась в «красную зону», «заработав» почти 46 млрд рублей чистого убытка. Принадлежащему ей «Уралкалию» также нечем похвастаться: 43 млн долларов убытков за тот же период – по действующему курсу составляющие более 3 млрд рублей. К слову, эти две компании стали единственными российскими производителями азотных и калийных удобрений, по итогам 2020 года отчитавшихся об финансовом провале.

Как отмечают эксперты, состояние дел на «Уралхиме» приблизилось к опасной черте – компания должна кредиторам 493 миллиарда рублей. Прогнозы о возможности двойного банкротства «Уралхима» и «Уралкалия», похоже, начинают сбываться. Не лучше чем с финансами обстоят дела у структур Мазепина и с экологией. Жители города Березники Пермского края уже много лет живут, как на краю пропасти, из-за опасных подвижек грунта, вызванных деятельностью «Уралкалия».

Затопления горных выработок и просадки грунтов отмечаются в Березниках по меньшей мере с 2006 года, когда там затопило один из рудников «Уралкалия». Через год на месте аварии образовался провал, а в 2010 году в районе железнодорожного вокзала появилась вторая воронка. После этого год за годом в городе регулярно возникали новые провалы.

Из-за опасности этих процессов для жителей городские власти вынуждены расселять аварийные дома: недавно в связи с неблагоприятными прогнозами о просадках в поселке Зырянка администрация Березников решила расселить еще девять частных домов, а также перенести сети водоснабжения, линии электропередачи и автомобильную дорогу. Вынужденные переезды и неожиданно возникающие просадки грунта серьезно нервируют местных жителей, но повлиять на «Уралкалий» и его владельца они не в состоянии. Остается только терпеть…

Несмотря на все эти проблемы руководство компаний продолжает вкладываться в явно не связанные с их решением проекты. Живущий на столичной Рублевке вдалеке от проваливающихся по его вине под землю Березников господин Мазепин недавно почти приобрел одну из зарубежных команд «Формулы 1» за 130 млн евро. Сделка сорвалась, и бизнесмен взял «в разработку» другую команду королевских автогонок, в которой числится одним из гонщиков его сын Никита. О серьезности намерений Мазепина-старшего говорит тот факт, что в марте этого года «Уралкалий» стал титульным спонсором Haas, и по условиям соглашения команда теперь будет называться Uralkali Haas F1 Team.

По предварительным оценкам, на это спонсорство Мазепин потратил миллионы долларов из тех самых кредитов, расплатиться за которые у него никак не получается. А поскольку кредиты были выданы государственным «Сбербанком», то в каком-то смысле дорогое увлечение олигарха элитными автогонками оплачивает не он сам, а россияне – и еще жители уходящих под землю Березников, и сотрудники ООО «Томет», который был обанкрочен по инициативе Мазепина и его компании.

История этого банкротства показывает, что владелец «Уралхима» может рассчитывать поправить свои дела за счет другого российского химпредприятия, стабильно приносящего прибыль – комбината «Тольяттиазот». Судя по сообщениям СМИ и самого «ТоАЗа», установить контроль над ним структуры Мазепина пытаются не первый год. В рамках этого «проекта» был обанкрочен «Томет», входивший в пятерку крупнейших российских производителей метанола. Суд зачислил «Томет» в должники «Уралхима» и утвердил предложенного им конкурсного управляющего, практически предоставив в распоряжение компаний Мазепина все активы обанкроченного производителя.

Однако с самим «Тольяттиазотом» сложилась совершенно иная ситуация – многолетние попытки захвата ощутимых результатов не дают, и финансы этого вполне успешного и благополучного предприятия все так же далеки от Дмитрия Мазепина. Других проектов, способных разрешить кризис задолженности на «Уралхиме», у бизнесмена не просматривается. Таким образом, компании Дмитрия Мазепина, скорее всего, ждет давно предсказанное экспертами банкротство.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 19.04.21

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