Прохладно и дождливо: синоптики определили, какую погоду ждать в Москве в течение недели

В московском регионе ожидается очень неустойчивая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, активный южный циклон станет причиной дождливой ветреной и прохладной погоды во вторник и среду, после чего возможно непродолжительное потепление.

Во вторник, 20 апреля, ночью местами ожидается небольшой дождь, в Москве 3...5°, по области 0...5°. Днём местами также вероятен кратковременный дождь. При этом температура воздуха в столице не поднимется выше 10°, в Подмосковье – 6...11° с порывистым ветром до 12-17 метров в секунду.

В среду, 21 апреля, ночью опять прогнозируется дождь, местами сильный. В Москве 3...5°, по области 0...5°. Днём снова ожидаются осадки. В столице 8...10°, в Подмосковье – до 5...10°. Местами возможен порывистый ветер до 18 метров в секунду.

В четверг, 22 апреля, снова вероятен небольшой дождь. Ночью в Москве 3...5°, по области 0...5°. Днём в столице 14...16°, по области 12...17°.

В пятницу, 23 апреля, возможен кратковременный дождь, ночью 2...7°, днём 14...19°.

В субботу, 24 апреля, вновь ожидается дождь. Ночью 3...8°, днём 8...13°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.04.21

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