Калужский конный спорт получит поддержку из Москвы

В здании представительства правительства Калужской области при правительстве РФ состоялась встреча вице-президента благотворительного фонда «Народное Единство» по взаимодействию с государственными органами власти Павла Семина с заместителем губернатора – руководителем представительства Калужской области Владимиром Потемкиным.

Как сообщила пресс-служба Фонда, в переговорах принимали участие гендиректор АНО «Конно-спортивный клуб «Кремлевская школа верховой езды» Федеральной службы охраны (ФСО) России Борис Петров, а также представители крупного бизнеса.

Основной темой обсуждения стали вопросы финансовой поддержки конного спорта на территории Калуги и взаимно действия фонда по культурным и экономическим вопросам региона.

Стоит отметить, что конный спорт в Калужской области является одним из самых успешных. Представители региона неоднократно становились победителями престижных всероссийских и международных соревнований.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 19.04.21

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