В Московском Кремле изменились правила поведения и посещения

Федеральная служба охраны (ФСО) обновила правила посещения Московского Кремля. Предписания определяют порядок пропуска посетителей в Кремль, Мавзолей и на территорию некрополя у Кремлёвской стены и правила поведения у мемориала в Александровском саду, на Красной площади и на других территориях, непосредственно прилегающих к Кремлю, пишет «Парламентская газета».

Согласно решению ФСО, в список закрытых для свободного посещения территорий внесены Арсенальная, Сенатская и Дворцовая улицы, Дворцовый дворик, Центральный сквер, Тайницкий сад и Ивановская площадь, за исключением участка музеефицированных археологических раскопов.

В правилах появился список вещей, которые посетителям разрешено проносить с собой: это папки, небольшие сумки и прогулочные рюкзаки, зонты, мобильные телефоны и «портативные электронно-вычислительные устройства», кино-, фото- и видеоаппаратура.

В Кремль также можно проносить прозрачные пластиковые ёмкости с безалкогольными напитками – до одного литра либо другие прозрачные ёмкости – до 0,33 литра. Разрешены также продукты питания в прозрачной упаковке весом до одного килограмма. Остальные вещи нужно сдать в камеру хранения в Александровском саду.

Посетителям запрещается заходить за ограждения, ходить и лежать на газонах, распивать алкоголь, запускать беспилотники, расклеивать объявления, а также петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах. Также в документе говорится о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Инвалидов пустят в Кремль на креслах-колясках, а посетителям с нарушениями здоровья при наличии медицинских показаний – с индивидуальными техническими средствами реабилитации.

Время посещения Кремля не изменилось – он открыт ежедневно, кроме четверга, с 10 до 17 часов. Доступ в Мавзолей возможен ежедневно, кроме понедельника и пятницы, с 10 до 13 часов.

Начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов пояснил, что правила «ориентированы на современные подходы к созданию комфортной среды для российских и иностранных туристов».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.04.21

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