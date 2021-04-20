В московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшение погодных условий. Как говорится в сообщении регионального главка МЧС, в ближайшие сутки ожидается дождь, ночью сильный, местами с мокрым снегом при порывистом ветре до 15 метров в секунду.

Предполагается, в Московской области предупреждение будет действительно до 15 часов 21 апреля, в российской столице – до 12:00 завтрашнего дня.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.04.21

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