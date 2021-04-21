На Москву обрушилась треть месячной нормы осадков

В Москве меньше чем за сутки выпало 15 мм осадков, что составлять треть месячной нормы, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня в столице вновь ожидается небольшой дождь. Температура в Москве 6...8°, по области 5...10°. В четверг, 22 апреля, также ожидаются дожди. Температура ночью в Москве 3...5°, по области 0...5°, днем в столице заметно потеплеет – до 14...16°, в Подмосковье – 12...17°.

В пятницу, 23 апреля, днем опять вероятен кратковременный дождь, температура в Москве 16...18°, по области 14...19°.

Как сообщал «Новый День», накануне в Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение в связи с обильными осадками.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 21.04.21

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