«Содружество офицеров за международную безопасность» назвало выдумкой статью Liberation о россиянах в ЦАР

Статья Liberation о деятельности российских инструкторов в ЦАР полностью состоит из притянутых фактов и выдумок. Об этом заявил глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов.

СОМБ представляет интересы российских инструкторов в ЦАР. Гендиректор организации написал письмо главному редактору французского издания с требованием удалить материал, информация в котором не соответствует действительности.

«Статья полностью состоит из притянутых фактов и выдумок. Если статья не будет удалена, то мы вынуждены будем защищать свою честь и достоинство в суде!», – заявил Иванов на своей странице «ВКонтакте».

Глава содружества напомнил, что российские специалисты занимаются подготовкой и обучением центральноафриканских военнослужащих и не принимают участия в боевых действиях.

Кроме того, Иванов указал на тот факт, что вся указанная в материале Liberation дискредитирующая россиян информация основана на заявлениях анонимных источников.

«В правоохранительные органы ЦАР данные жалобы не поступали, и таким образом создается впечатление, что они были просто сфабрикованы автором», – подчеркнул глава СОМБ.

В завершение Александр Иванов потребовал от французских журналистов прекратить распространять заведомо ложную информацию о деятельности российских инструкторов в ЦАР.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.04.21

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