МВД России оценило масштабы несанкционированного протеста

Самые крупные несанкционированные протеста в России проходят в Москве и Санкт-Петербурге, которые собрали 6 тысяч и 4,5 тысячи соответственно. Об этом свидетельствуют данные региональных главков МВД.

Согласно сводной информации МВД России, которая опубликована на официальном сайте министерства, в других протест собрал значительно меньше участников. В Новосибирске полиция насчитала тысячу демонстрантов, в Омске – 900, в Иркутске – 500, во Владивостоке – 350, в Хабаровске – 200. Около 100 сторонников Алексея Навального вышли в Барнауле (150), Петрозаводске и Мурманске – по 100.

По данным портала «ОВД-Инфо», в сегодня на 21:00 мск было задержано в общей сложности 459 человек в более 60 городах на несанкционированных акциях и до выхода на протест.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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