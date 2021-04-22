Шугалей призвал ужесточить требования к публичным выступлениям экспертов ООН

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей обвинил представителей Рабочей группы ООН по использованию наемников в тиражировании лживой антироссийской информации. Такое заявление он сделал, комментируя фильм под названием «Профессия-убийца» с голословными заявлениями о «ЧВК Вагнера», который недавно вышел в эфире арабского телеканала Al Aan TV.

По словам Шугалея, в фильме член Рабочей группы ООН по использованию наемников утверждает, что он и его коллеги стали свидетелями «внесудебных казней граждан». При этом никаких доказательств в почти шестиминутном сюжете предоставлено не было.

«Прошло 5.46 секунд. Фильм закончился. Свидетельств –нет. Зато в конце есть более подробное выступление госпожи Сорчи Маклауд (Sorcha MacLeod), в котором она выражает обеспокоенность тем, что наемники ЧВК Вагнера принимают участие в боевых действиях в Ливии», – заявил Шугалей.

Общественник отметил, что эксперты, представляющие столь серьезную организацию, как ООН, не должны выступать с пустыми обвинениями, при этом не представляя никаких реальных подтверждений своей версии того, что происходит в североафриканской стране.

В связи с этим Шугалей обратился к главе рабочей группы ООН и ее коллегам. В нем он попросил привести конкретные доказательства преступлений, якобы совершенных «ЧВК Вагнера». Глава ФЗНЦ заверил, что РФ будет первой, кто осудит эти преступления.

«Я находился в реальной Ливии в разных обстоятельствах почти два года, сначала изучал общественное мнение, потом сидел в ливийской тюрьме, где тоже встречались разные люди, попавшие в Митигу волей обстоятельств, а не за преступления. И самое главное, чему научило время, проведенное в этой стране – никогда не давать своих личностных оценок всему там происходящему», – заявил Шугалей.

В заключение он отметил, что Постоянный Представитель РФ при ООН и Совете Безопасности ООН Василий Небензя, а также Рабочая группа ООН по использованию наемников уже получили официальное обращение от ФЗНЦ. В нем предлагается ужесточить требования к публичным выступлениям членов рабочих групп и комитетов ООН. Шугалей уверен, что прекратить распространение лживых фактов о нашей стране можно только путем конструктивного диалога.

Москва, Светлана Антонова

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