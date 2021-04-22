Остаться в Европе – единственный шанс для Милова не явиться в суд по иску Пригожина

Заседания по иску Евгения Пригожина к Владимиру Милову перенесены на 25 и 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе «Конкорда».

Вчера в Черемушкинском суде прошло два судебных слушания по иску бизнесмена к Навальному и Милову. Ответчики могли распространять недостоверную информацию о предпринимателе в Твиттере и на YouTube-канале «Навальный Live».

Представитель Милова попросил перенести заседание, чтобы ответчик, то есть господин Милов, мог сформировать свою позицию и собрать некую доказательную базу.

«По просьбе представителя Милова суд перенес слушание по делу №02-3251/2021 на 31 мая, чтобы предоставить возможность ответчику сформировать позицию уточненных исковых требований. По делу №02-1550/2021 в целях сбора доказательственной базы, заседание перенесено на 25 мая», – сказано в сообщении.

Примечательно, что Милов на заседание не явился, хотя ранее лично заявлял о готовности повторить свои оскорбления в суде. В «Конкорде» выразили надежду, что сторонник Навального все же приедет в Москву и посетит зал суда, чтобы ответить за свои слова и выполнить обещание.

Напомним, согласно судебному решению по аналогичному иску предпринимателя, Милов уже должен Пригожину 350 тыс. рублей.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 22.04.21

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