Завершение недели в Москве будет пасмурным: возможны грозы

В ближайшие дни в московском регионе ожидается дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в пятницу могут прогреметь грозы, а в выходные станет заметно прохладнее.

В пятницу, 23 апреля, ночью местами возможен небольшой дождь, в Москве 6...8°, по области 4...9°. Днем вероятен дождь, а во второй половине дня местами гроза. В столице ожидается 14...16°, в Подмосковье 12...17° при порывистом ветре до 17 метров в секунду.

В субботу, 24 апреля, ночью опять прогнозируется дождь, по области местами сильный. Ночью похолодает до 6-7°. Днем также возможен дождь. При этом температура воздуха не поднимется выше 10°.

В воскресенье, 25 апреля, ожидается облачная погода с небольшими осадками. Ночью в в регионе возможны заморозки до -2°, днем – до 9°.

В начале следующей недели, 26 и 27 апреля, опять вероятны небольшие осадки, ночью -2...3°, днем 6...11°.

Как отмечают синоптики, в Москве уже выполнена норма апрельских осадков, но они еще будут – за прошедшие дни месяца выпало 46 мм при норме 44 мм.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.04.21

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