МИД РФ: «Прага встала на путь разрушений – ответ не заставит себя ждать»

Чехия пошла на дипломатический маневр в отношениях с Москвой и рискует войти в пике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Прага встала на путь разрушений, и ответ из РФ не заставит себя ждать.

«Чешская дипломатия пошла на маневр, видимо, услышав вчерашнее наше заявление о том, что разговор будет продолжен в МИД с послом Чехии. Решила поговорить с нашим послом в Праге до этой встречи. Главное – чтобы, идя на маневр, Прага не вошла в пике», – сказала Захарова.

По ее мнению, действия Чехии вполне вписываются в «политику сдерживания», которую проводит Западе в отношении России. «Думаю, они просчитались. Они применяли различные способы. Один из этапов предполагал изоляцию нашей страны – она провалилась. Другие элементы политики сдерживания – санкции, односторонние санкции, введение стоп-листов, преследование российских граждан и многое другое. Сейчас мы подошли к очередному виду, который раньше также использовался – это высылка российских дипломатов, обвинения их во всякой ерунде, не имеющий под собой никакого основания и никаких фактов», – сказала она.

Представитель МИД России подчеркнула, во главе «политики сдерживания» стоит Вашингтон, который подвержен «сезонным обострениям». «Это у них там на Западе сезонное – что-то происходит в политической природе этих стран и начинается обострение. Мы это тоже переживем. Другое дело, что удар они наносят не по нам, а по двусторонним отношениям. Бенефициаром этих отношений являются народы стран, и удар в первую очередь идет по ним. Поэтому, кто за этим стоит? Мы называем это «коллективным Западом». Верховодят там США. Они этого и не скрывают, наоборот, гордятся и называют это своей исключительностью. Говорят о своем доминировании, о своей мессианской роли. Никакой роли не получается в позитивном ключе. Громить получается. А вот делать что-то в конструктив – не очень. А уж тем более преодолевать какие-то международные проблемы, не получается», – заявила она.

Что касается ответных действий на подобные заявления Запада, по словам Захаровой, отвечать можно, когда ты видишь логику, даже когда не согласен с действиями. «Логику в действии Запада найти иногда очень сложно. Посмотрите, что творится в Праге. Что творит чешский политический истеблишмент. Даже заявления противоречат друг другу, и каждые полчаса меняются… И здесь вопрос не в том, что мы отвечаем на какие-то действия. Настолько не уважать мнение собственных граждан, которые выступают за взаимодействие и сотрудничество, выступать против интересов собственных граждан, которые заинтересованы в решении собственных проблем, в том числе, с привлечением международного сотрудничества, в том числе, и с Россией, и настолько игнорировать потребности собственных народов – я считаю, это уже предел. Дальше двигаться некуда», – подытожила Захарова.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 22.04.21

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