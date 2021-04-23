Гроза и град: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении подмосковного главка МЧС, в ближайшие часы возможны гроза, град и усиление ветра до 17 метров в секунду.
Штормовое предупреждение действительно до 21:00 мск. Аналогичное сообщение опубликовано также на сайте ГУ МЧС по г. Москве.
Вместе с тем, согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на 24 апреля на территории московского региона возможен сильный дождь.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 23.04.21
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