Гроза и град: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении подмосковного главка МЧС, в ближайшие часы возможны гроза, град и усиление ветра до 17 метров в секунду.

Штормовое предупреждение действительно до 21:00 мск. Аналогичное сообщение опубликовано также на сайте ГУ МЧС по г. Москве.

Вместе с тем, согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на 24 апреля на территории московского региона возможен сильный дождь.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.04.21

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