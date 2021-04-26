Когда ждать потепления в Москве: синоптики определили погодную перспективу

Последняя неделя апреля в московском регионе будет сопровождаться неустойчивой и прохладной погодой. Согласно прогнозу Гидрометцентра, потепления можно ожидать в четверг, когда температура воздуха приблизится к норме.

Во вторник, 27 апреля, ночью возможны заморозки и небольшие, местами умеренные осадки – дождь и мокрый снег. Днем вероятен небольшой дождь, местами умеренный, при температуре до 9°.

В среду, 28 апреля, ночью местами вновь небольшие осадки, в Москве 1...3°, по области -2...3°. Днем местами небольшой дождь, но при этом может потеплеть до 11°.

В четверг, 29 апреля, преимущественно без осадков. Днем прогнозируется до 14°.

В пятницу, 30 апреля, временами дождь, ночью 0...5°, днем – до 15°. В субботу, 1 мая, снова вероятны осадки. Ночью ожидается 4...9°, днем 11...16°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.04.21

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