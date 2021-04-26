«Это все звенья одной цепи…» США превращают Россию в «источник угроз» для Европы

Вашингтон создает из России «источник угроз», чтобы не допустить восстановления экономических связей между РФ и Евросоюзом. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал директор ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, последние события с высылками дипломатов, обострением на юго-востоке Украины и скандальный инцидент с Чехией укладываются в эту логику.

«На протяжении всего правления Трампа и его администрации Россия была не только вопросом внешней политики, но и внутренней. Демократы обвиняли республиканцев в сотрудничестве с Россией. Республиканцы заявляли, что никакой поддержки не было, и никакого вмешательства то же не было, но, чтобы это доказать, они еще больше давили на Россию», – сказал Войтоловский.

По его словам, обвинения о причастности ГРУ к взрывам на складе боеприпасов в Чехии «укладываются в логику, которая задается Вашингтоном». «Они заставляют воспринимать Россию как источник угроз, рисков, интерпретировать отношения таким образом. Это – рычаг, создание негативного имиджа, как страны – источника угроз для того, чтобы вбить клин между Россией и Евросоюзом», – констатировал он.

«У нас с Чехией была очень хорошая динамика в торгово-экономической сфере, в сфере культурных связей. Были очень позитивные движения по борьбе с коронавирусом и распространением российской вакцины. Сейчас все это оказалось в трудном положении», – пояснил эксперт.

По его оценке, обострение с Чехией негативно повлияет на отношения России с другими странами ЕС. «Если ухудшаются отношения с Чехией, а это страна, важная для Вышеградской группы, значит – с этими странам будет ухудшение. С ними и с ЕС, потому что есть солидарность», – уверен он.

При этом Войтоловский обратил внимание на обострение на Украине. «Мы видели, как ситуация на Украине вновь начала приобретать опасный характер, как Киев демонстрировал готовностб идти на обострение, ЛНР и ДЛНР были готовы к противодействию, а Россия проводила масштабные проверки готовности. Сигналы посылались не только Киеву. Ситуация на юго-востоке является бомбой замедленного действия, которая может взорваться, а может не взорваться, создавая системные риски, для отношения не только между отношения между Россией и Украиной, но и между Россией и НАТО. Без поддержки Вашингтона и молчаливого согласия стран НАТО Киев бы не действовал», – подчеркнул эксперт.

«Главная задача и американских санкций, и нагнетания военно-политической напряжённости в Европе – не допустить роста экономической взаимозависимости между Россией и ЕС. Не допустить развития торгово-экономических связей, снижения барьеров с Россией. Американцы прекрасно понимают, что России выгодно развитие экономического сотрудничества с Европой, большинству стран ЕС – тоже», – уточнил он.

Войтоловский пояснил, что торговля и инвестиции заставляют людей мыслить экономически и прагматично. «Там возникает пространство для политического диалога, улучшения ситуации. В общем, я думаю, что это звенья одной цепи», – заключил он.

Напомним, 17 апреля власти Чехии обвинили российские спецслужбы к причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. В тот же день Прага объявила о высылке18 российских дипломатов. Москва в качестве ответной меры выслала 20 сотрудников чешского посольства. Российские власти категорически отвергли обвинения Праги, назвав их абсурдными. Позже Чехия сообщила о новом массовом сокращении российской дипмиссии – до конца мая страну должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ. В итоге, по подсчетам чешского МИД, в диппредставительстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве должны будут остаться по 7 дипломатов и по 25 административных и технических сотрудников.

В Москве обсуждают целесообразность введения экономических санкций против Чехии. Речь идет об ограничении импорта ряда товаров чешского производства, в частности пива.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 26.04.21

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