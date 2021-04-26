Президент РФ Владимир Путин объявил военные сборы в стране. Такой документ, который вступил в силу сегодня, опубликован на сайте официальной правовой информации.

«Призывать в 2021 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных силах Российской Федерации и органах федеральной службы безопасности», – говорится в указе главы государства. Правительству и региональным властям поручено обеспечить выполнение необходимых мероприятий.

Напомним, военные сборы для запасников проводятся в России ежегодно для улучшения профессиональных навыков и знаний. Участие в сборах, как правило, принимают те, кто во время срочной службы или учебы в вузе освоил востребованные в армии специальности. Призыв касается также тех, кто уже прошел военную службу, и тех, кто был освобожден от нее или имел отсрочку.

В этом году во время весеннего призыва в армию уйдет 134 650 человек.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 26.04.21

Долги жителей Московского региона за электроэнергию достигли 20 млрд рублей. / «Это все звенья одной цепи…» США превращают Россию в «источник угроз» для Европы. / В Москве задержаны экс-руководители банка за хищение миллиарда рублей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»