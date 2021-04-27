Мэрия предупредила о перекрытии центральных улиц Москвы

Сегодня вечером в Москве в связи с подготовкой парада Победы будет перерыта часть центральных улиц. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Вечером (27 апреля в 21:00) перекроют несколько улиц в центре – это Тверская, Моховая, Охотный ряд и другие», – говорится в сообщении.

В частности, перекроют участки улиц Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская, Оружейного переулка. Возможно кратковременное перекрытие движения транспорта на Тверском и Страстном бульварах.

Также поменяются маршруты наземного транспорта в центре – не будет движения на 1-й Тверской-Ямской улице от улицы Гашека до Триумфальной площади и на Тверской улице от Пушкинской площади до Моховой улицы.

В дептрансе посоветовали москвичам учитывать изменения при планировании поездок.

Следующие большие ограничения запланированы 29 апреля, 4, 7 и 9 мая.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 27.04.21

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