Большой театр почти на год отменил гастроли

Государственный академический Большой театр из-за пандемии отменил зарубежные гастроли до марта 2022 года. Об этом заявил гендиректор ГАБТ Владимир Урин. По его словам, под вопросом и будущие гастроли.

«На сегодняшний день мы отменили все гастроли до марта 2022 года. После этого – первые гастроли, которые мы реально планируем, и тоже пока не понимаем, состоятся они или нет, потому что все больше и больше раздается голосов, что зарубежные страны не очень будут воспринимать вакцинацию, которая есть у нас, и не будут пускать с этой вакциной в свою страну», – сообщил Урин, слова которого цитирует «Интерфакс».

По его словам, кроме недополученных доходов, пандемия добавила театру сложности с заболевшими COVID-19 работниками. В ноябре в Большом заболели 150 человек, а в начале февраля по этой же причине театр отменил весенне-летние гастроли в Аргентине.

Большой театр закрылся из-за коронавируса 16 марта 2020 года. Новый сезон был открыт в сентябре с ограничениями по продаже билетов. Потери минувшего года из-за нераспроданных билетов в театре оценили 1,3 млрд рублей.

Москва, Мария Соколова

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