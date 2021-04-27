Глава РСТ: Проблемы с зарубежными путешествиями для россиян могут продлиться две трети лета

После закрытия авиасообщения Турции и Танзании путешествия для россиян станут значительно дороже. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сегодня на пресс-конференции в Москве. Он обратил внимание, что чартерных рейсов теперь нет, авиабилеты в открытые зарубежные страны стали еще дороже, а стоимость поездок внутри РФ также повысилась.

Игнатьев констатировал, что закрытие Турции и Танзании негативно повлияло на ситуацию в туристической отрасли. «Конечно, турбизнес много потерял из-за закрытия направлений. Это второй сильнейший удар по турбизнесу. Мы знаем, что всего в этих двух странах планировали отдохнуть 550 тысяч наших граждан – столько было забронировано туров. Стоимость превышала 33 млрд рублей. Это серьезная сумма, серьезный удар», – сказал он.

«Цены на российских курортах после объявлений повысились. Это отметили многие мои коллеги. Когда нет конкурентной среды, цены идут вверх и качество сервиса снижается. Это минус ситуации», – констатировал глава РСТ.

По его словам, средняя стоимость тура по России на май уже составляет 25-35 тысяч рублей в неделю на человека. «Примерно такие цифры есть у нас в РСТ, самые популярные направления, как и были в прошлом году по России – Сочи, Крым, санаторно-курортный отдых на Кавказских Минеральных Водах. Интересное популярное направление – Санкт-Петербург», – сообщил Игнатьев.

По его словам, в этой ситуации альтернатив у российского туриста мало – на сегодняшний день чартерных программ из России просто нет. «Выехать из России можно только дорого. Дешевых программ выезда нет, не существует. Это все поднимает тарифы на выездные направления – на Дубай и Мальдивы», – уточнил он.

Глава РСТ обратил внимание, что ситуация, вероятнее всего, сохранится до второй трети лета. «Вы знаете, сегодня вице-премьер Татьяна Голикова обратилась с просьбой не продавать туры в Танзанию после 1 июня, а Турция объявила полный локдаун. Это говорит о том, что, скорее всего, в июне нужно быть аккуратным. Мы знаем, что приблизительно 60% туристов перенесли поездку в Турцию на подальше, на дальние месяцы», – отметил.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 27.04.21

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