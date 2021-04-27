На майских праздниках на дорогах будет «не протолкнуться»: Россию ждет наплыв автотуристов

На майских праздниках Россию наводнят автотуристы. Как отметила вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева, в такой ситуации возникает вопрос, справится ли придорожная инфраструктура. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Конечно, автотуристов будет много. Статистики нет, но я думаю, что из-за того, что внезапно получилось, этого туриста будет крайне много, очень много. Я бы посоветовала, понимать, куда люди едут, очень многое будет занято, выкуплено и маршруты готовить с понимаем», – сказала Санаева.

«Конечно, радует, что у нас развивается автотуризм, но нужно, чтобы за этим успевала инфраструктура придорожная», – добавила она.

Как сообщал «Новый День», ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев сообщил, что средняя стоимость тура по России на май составит 25-35 тысяч рублей в неделю на человека. «Самые популярные направления, как и были в прошлом году по России – Сочи, Крым, санаторно-курортный отдых на Кавказских Минеральных Водах. Интересное популярное направление – Санкт-Петербург», – сказал он.

При этом эксперт отметил, что цены на путешествия внутри страны подскочили после закрытия Турции и Танзании, в другие страны авиаперелеты стали еще дороже. «Выехать из России можно только дорого. Дешевых программ выезда нет, не существует. Это все поднимает тарифы на выездные направления – на Дубай и Мальдивы», – констатировал он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 27.04.21

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