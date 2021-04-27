Сотрудник ФБК* ответит перед Евгением Пригожиным в тверском суде

Сегодня, 27 апреля, в Савеловском районном суде состоялось слушание по исковому заявлению Евгения Пригожина к члену ФБК* (организация признана иноагентом) Леониду Волкову. Команда юристов предпринимателя намеревалась привлечь ответчика за публикацию оскорбительной информации о своем клиенте. Однако защиту чести и достоинства бизнесмена пришлось отложить.

Дело в том, что представитель защиты Волкова попросил передать дело в суд по месту регистрации ответчика. Суд одобрил ходатайство. Все материалы будут переданы в Пролетарский районный суд города Тверь. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Конкорд», предположив, что таким образом соратник Навального пытается затянуть судебный процесс.

Юристы Пригожина справедливо заметили, что человек, нарушивший действующее законодательство, должен нести за это ответственность. Также они выразили уверенность, что тверской суд вынесет справедливое решение по данному делу.

Также было сказано, что цель всех исковых заявлений Пригожина в том, чтобы заставить ответчиков соблюдать законы РФ. С их политическими взглядами разбирательства никак не связаны.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 27.04.21

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