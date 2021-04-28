«Выбор между телевизором и холодильником»: Лавров обвинил либералов в подрыве генетического кода россиян

Современные либеральные ценности подрывают генетический код россиян. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Кроме желания жить хорошо, жить сыто, быть уверенным за своих детей, друзей, родных, в нашей стране не меньшую роль во всём том, что мы делали за всю нашу тысячелетнюю историю, всегда играло чувство национальной гордости. Если кто-то считает, что для него или для неё, как сейчас корректно говорить, эти ценности не имеют значения, то это их выбор, но я убеждён, что подавляющее большинство нашего народа думает иначе», – сказал Лавров.

«Те, кто продвигают такие философские подходы, по-моему, не то, что не понимают наш генетический код, они пытаются его всячески подрывать», – добавил он.

Лавров подчеркнул, что не согласен с позицией не спорить с Западом ради «пармезана». «Считаю, что, наверное, эти люди имеют право на выражение своей точки зрения, которая заключается в том, что, если бы мы не спорили с Западом, у нас сейчас был бы пармезан и многое другое, чего нам искренне не хватает, а вот по каким-то причинам закрыли закупку продовольствия на Западе (причём, не объясняют, что это была ответная мера), прекратили закупать продовольствие, стали заниматься импортозамещением, продукты подорожали», – сказал министр.

При этом Лавров отметил, что современные либералы ставят во главу угла «только личное благополучие». «Личное самочувствие имеет решающее значение. Вы знаете, это узкий, однобокий взгляд исключительно с позиции благополучия, выбор между телевизором и холодильником», – заключил глава МИД России.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 28.04.21

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