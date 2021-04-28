Москвичи, вернувшиеся из-за границы, «заработали» штрафы почти на 15 млн рублей

Жителей Москвы оштрафованы за отсутствие ПЦР-теста на коронавирус после возвращения из других стран в общей сложности почти на 15 млн рублей. Об этом говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за этот период было направлено 5 250 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. «Протоколы об административных правонарушениях в отношении 2 445 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1 212 гражданам присуждены штрафы на сумму 15,04 млн рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний», – уточнили в Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, в Москве контроль за вернувшимися из других стран ведется с 1 августа. После прилета путешественники должны сдать ПЦР-тест в аэропорту или любой другой лаборатории, а затем в течение трех дней внести результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг. До получения результатов тестирования прибывшие в страну должны соблюдать режим самоизоляции дома.

Всего в Москве выявлено 1 086 934 случая коронавируса, из них 1 840 за последние сутки. Столица находится на первом месте в России по числу заразившихся.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 28.04.21

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