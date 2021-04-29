Гидрометцентр пообещал Москве новые снегопады

В московском регионе до пятого мая потепления не ожидается. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По прогнозу синоптика, прошедший в начале недели снег будет не последним для этой весны.

По данным Гидрометцентра, в столичном регионе до пятого мая ожидается температура немного ниже климатической нормы, возможны осадки. «Сегодня и в ближайшие дни температура в ночные часы прогнозируется около нулевой отметки, от 0 до 5 градусов, по области даже до -1 градуса, кроме того, дневная температура хоть и поднимется до 10-15 градусов, но все равно она будет ниже климатической нормы на 1-2 градуса, потому что ночи прохладные», – цитирует Вильфанда «Интерфакс».

Гидрометцентр ожидает дожди 30 апреля и 1 мая. Что касается Пасхи, синоптики обещают в Москве до 10-12 градусов тепла, по области – до 14. В ночь на 2 мая от -1 до +4. По словам Вильфанда, праздничный для православных день ожидается «комфортным весенним днем» без осадков, «будет проглядывать солнышко».

«3 мая опять непогода, по прогнозу такой хороший, настоящий весенний дождь, резко понизится давление, центральная часть циклона будет около Москвы. Мрачноватая будет погода, но во вторник интенсивность осадков уменьшится», – сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 29.04.21

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