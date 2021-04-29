Оставить нельзя объединить. Необходимо ли России укрупнение регионов?

В российском медийном пространстве с подачи вице-премьера РФ Марата Хуснуллина вновь активно обсуждается тема объединения и укрупнения субъектов федерации.

По мнению чиновника, часть регионов не стоят трудозатрат, и экономически выгоднее объединить с другими субъектами РФ. В качестве примера Хуснуллин назвал Еврейскую автономную область, которую можно включить в состав Хабаровского края, либо объединить «еще с кем». Позже пресс-служба вице-премьера пояснила, что в правительстве эта тема не обсуждается.

Тем не менее, депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов также заявил, что укрупнение регионов «сделает их более самодостаточными в социально-экономическом смысле» и сократит затраты на управленческий аппарат. При этом парламентарий напомнил, что Ненецкий автономный округ «никак не получается присоединить к Архангельской области», но при этом упомянул «большой Татарстан», включающий Ульяновскую, Самарскую, Кировскую области, а также Марий Эл, Удмуртию и Чувашию. Кроме этого, Морозов заявил, что Тула, Рязань и Калуга «точно могли бы вместе стать мощным экономическим субъектом».

В список на объединение также попали Крым и Севастополь, дискуссия о слиянии которых идет с момента их вхождения в состав РФ.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила обратиться к своим читателям с вопросом: необходимо ли России объединение и укрупнение регионов?

Варианты ответов:

Решать должны жители регионов

Необходимо провести всероссийский референдум

Нужно сохранить все 85 субъектов РФ в нынешних границах

Сомневаюсь, в России есть более важные проблемы

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