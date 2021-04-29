Россия – великая держава и не должна отказываться от своих геополитических интересов

Россия рискует потерять статус великой державы, если будет допускать закрытия своих военных баз по всему миру. Так социальные сети и эксперты отреагировали на вброс прозападных СМИ об отмене строительства военно-морской базы в Судане.

Вечером 28 апреля в СМИ появилась информация о приостановке соглашения о создании в Судане российской военной базы. Сообщения со ссылкой на анонимные источники в Хартуме появилась в Bloomberg и на телеканале Аль-Арабия.

Однако ночью в социальной сети Instagram появился комментарий посольства РФ в Судане, которое сообщило, что информация является фейком.

«Посольство подчеркивает, что указанные утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом ни говорилось так называемыми «источниками». Каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство России в Хартуме не получало», – говорится в сообщении.

Между тем, блогеры и эксперты отмечают следующий факт: сейчас Россия и так имеет минимальное количество военных баз. Судан должен стать серьезным шагом для возврата к активным геополитическим действиям страны, поэтому слабину давать никак нельзя.

«Россия все еще Великая держава, несмотря на то, что многие хотят этот статус оспорить. Поэтому не надо давать США или Великобритании хоть какой-то повод для сомнений. Если мы строим военную базу в Судане, то значит мы ее строим. И никто нам помешать или запретить не может. В этом и состоит величие страны», – объясняет военный аналитик Григорий Домбровский.

О создании в Судане российского пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота стало известно в ноябре 2020 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, Хартум предоставит землю под российскую базу безвозмездно. Москва сможет на ней разместить не более 300 человек персонала и не более четырех кораблей, в том числе и с ядерной энергетической установкой. Согласно тексту соглашения от 1 декабря 2020 года, Военно-Морскому флоту РФ должна быть предоставлена возможность пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в Судане в течение 25 лет.

«Появление фейков показывает, что таким образом Россия вновь возвращается в большие геополитические игры. И это очень не нравится западным странам. Но им придется потерпеть», – добавил эксперт.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.04.21

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