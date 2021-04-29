«Освободить от националистической сволочи левобережье Днепра» и «признать новое государство»: россияне предложили выход из кризиса в Донбассе

Большинство читателей РИА «Новый День» считает, что в Донецкой и Луганской народных республиках необходимо провести референдум об их вхождении в состав России. Такое мнение высказало 46% респондентов, принявших участие в апрельском опросе на сайте агентства.

Еще 24% участников голосования считает, что Москва должна выдвинуть Киеву ультиматум и отправить российских миротворцев на защиту жителей Донбасса. По оценке 16%, России нужно признать независимость народных республик, чтобы закончить конфликт и кровопролитие. 4% респондентов рассчитывает на международные институты и считают лучшим решением требование от Совбеза ООН введения международный миротворческий контингент. 3% предлагает просто наблюдать, 2% – организовать масштабное переселение российских граждан из Донбасса.

Еще 2% указали в опросе собственный вариант решения кризиса на юго-востоке Украины. По мнению одного из читателей, Кремль должен, прежде всего, «заняться проблемами и экономикой России». «Закрыть все политические шоу. Прекратить вваливать средства в Сирию, и прощать долги всем странам», – заявил один из респондентов.

Похожее мнение высказал еще один читатель. «Для начала освободить саму Россию от оккупации и вернуть Социализм, Советскую Власть, Плановую экономику и полностью социально-экономический и политический строй Брежневского СССР! Полностью ликвидировать кредитно-денежную политику, навязанную Западными ростовщиками и биржевиками-спекулянтами, в результате которой всё население закабалили и вогнали в депрессию и нищету! Нужно освободить, для начала, всё население России от кредитного и долгового рабства! России нужно полностью прекратить все отношения с МВФ, ВТО, ВОЗ и другими западными финансовыми структурами и т.д.!» – считает он.

В то же время есть и более радикальные предложения. «В случае развязывания ВСУ полномасштабных боевых действий освободить от националистической сволочи все левобережье Днепра, включая Киев, а также Причерноморье и Приазовье. Провести референдум об отделении от западных областей Украины, признать новое государство», – предложил читатель РИА «Новый День».

Напомним, ситуация в Донбассе критически обострилась в конце марта. На фоне стягивания украинской армии в Донбасс, регулярных обстрелов и жестких взаимных обвинений Москва демонстрировала противоречивые сигналы. С одной стороны, официальные лица РФ заявляли о готовности защитить жителей Донбасса, с другой – настаивали на неуклонном соблюдении минских соглашений.

Опрос проводился на сайте РИА «Новый День» с 8 по 29 апреля. В голосовании, которое предполагало возможность выбора нескольких вариантов, приняли участие 799 респондентов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 29.04.21

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