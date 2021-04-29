«Бюрократическая суета»: укрупнение регионов РФ может оказаться «разменной монетой» для личных интересов элиты

Информационный вброс об укрупнении части российских регионов – «бюрократическая суета» правительства РФ. Такое мнение высказал в комментарии РИА «Новый День» социолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий. По его оценке, ситуация осложняется противоречиями внутри российской элиты.

«Если бы кто-то мог понимать рациональность поведения наших чиновников, он бы получил Нобелевскую премию по психологии. Единственное, чем я могу объяснить происходящее – они не могут жить спокойно», – сказал он.

Эксперт пояснил, что административное деление в стране сложно назвать оптимальным, но подчеркнул, что вопрос слишком сложный и усугубляется еще и противоречиями внутри самой элиты. «Это довольно тонкий и сложный вопрос – как укрупнять, как обеспечить согласие регионов, а не умножение конфликтов, как это сделать, что это было экономически и социально эффективно. Объективно укрупнение регионов имело бы смысл, но явно никакого плана никакой конкретной административной реформы у правительства нет. Я за этой наблюдаю довольно давно, и даже дискуссий не ведется. А делать это без учета всех обстоятельств, без более комплексной и масштабной социально-экономической реформы, преобразования страны, которая нуждается в радикальных изменениях – просто бюрократическая суета», – подчеркнул Кагарлицкий.

«Над этим бились еще в советское время, и в общем-то не смогли толком решить – при том, что возможностей было больше. Тогда проблема противоречия интересов и региональных элит стояла не так остро, как теперь», – пояснил он.

В этой связи эксперт отметил, что попытка вернуть интерес к теме может быть иметь местечковые корни. «А почему именно Хуснуллин этот вопрос поставил? Я думаю, он имеет виды на какой-то регион. Не договорился с руководством, и решил регион ликвидировать, присоединить к другому, где он договорился», – считает он.

Как считает Кагарлицкий, россияне, вероятнее всего, не обратили внимание на заявления об укрупнении. «Граждане России давно ничего не воспринимают, они занимаются выживанием или личной жизнь, своими делами – отчуждение от государства максимальное», – заключил эксперт.

Как сообщал «Новый День», во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что часть регионов не стоят трудозатрат, и экономически выгоднее объединить с другими субъектами РФ. В качестве примера Хуснуллин назвал Еврейскую автономную область, которую можно включить в состав Хабаровского края, либо объединить «еще с кем». Позже пресс-служба вице-премьера пояснила, что в правительстве эта тема не обсуждается.

Тем не менее, накануне депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов также заявил, что укрупнение регионов «сделает их более самодостаточными в социально-экономическом смысле» и сократит затраты на управленческий аппарат.

Москва, Александра Быстрицкая

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